Avigliano: “Finalmente mettiamo mano ad un parcheggio strategico per il nostro paese”! Ecco gli interventi previsti

Importanti novità per i cittadini di Avigliano.

Il Sindaco, Giuseppe Mecca, annuncia:

“Finalmente mettiamo mano ad un parcheggio strategico per il nostro paese, posto a ridosso del centro storico, alle spalle di Piazza Gianturco e a servizio di molte attività commerciali della zona.

La pulizia complessiva dell’area, la segnaletica orizzontale e verticale (fino ad oggi assente) serviranno a disciplinare l’utilizzo di questo parcheggio, con la giusta attenzione (finalmente direi) per le persone diversamente abili.

È l’inizio di un percorso di riqualificazione urbana che in quest’area dovrà interessare anche la vicina Via Michele Vaccaro fino ad arrivare al Belvedere, dove prevediamo altri interventi di riqualificazione e decoro.

Colgo l’occasione per comunicare ai cittadini che in questi giorni numerosi interventi interesseranno diverse zone del territorio, sia sulle frazioni sia su Avigliano centro, decoro urbano, forestazione, sistemazione della sede stradale e così via.

Molti sono già in corso.

Sappiamo di dover recuperare tanto terreno, ma sappiamo anche che la strada è quella giusta e che abbiamo già seminato tanto.

Forza e coraggio!”.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)