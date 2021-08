Coronavirus Basilicata: 69 nuovi positivi residenti. Ecco i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 24 AGOSTO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 23 Agosto 2021

Tamponi molecolari totali 409.308

Tamponi molecolari totali negativi 378.116

Persone testate 225.626

Test antigenici totali 20.787

Tamponi molecolari di giornata 1.012

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI 72

Tamponi molecolari negativi 940

RICOVERATI 42

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive 18

Pneumologia 8

Medicina d’Urgenza 0

Medicina Interna Covid 0

Terapia Intensiva 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive 11

Pneumologia 5

Medicina Interna Covid 0

Terapia Intensiva 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA 45

POSITIVI TOTALI 72

69 positivi Residenti nei seguenti comuni

1 Avigliano

1 Barile

1 Bernalda

4 Calvello

1 Episcopia

2 Ferrandina

1 Filiano

1 Grottole

1 Lagonegro

11 Lauria (n. 1 domiciliato a Rotonda)

1 Lavello

1 Maratea

3 Matera

7 Melfi

2 Montescaglioso

2 Palazzo San Gervasio

1 Policoro

3 Potenza (n. 1 domiciliato a Brienza)

1 Rapolla

2 Rionero in Vulture

1 Ruvo del Monte

3 San Mauro Forte

1 Scanzano Jonico

8 Senise

2 Stigliano

2 Tito

5 Venosa

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: 2

1 Toscana (domiciliato ad Episcopia)

1 Sicilia (domiciliato a Rionero in Vulture)

Non residenti ed in isolamento in altra regione 1

1 Puglia

GUARITI TOTALI 45

Guariti residenti in Regione Basilicata 43

2 Atella

3 Baragiano

7 Bella

1 Bernalda

3 Calvello

2 Grassano

3 Grottole

1 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

4 Moliterno

3 Montemilone (n. 1 domiciliato a Venosa)

1 Montescaglioso

1 Picerno

6 Potenza

3 Rionero in Vulture

1 Senise

1 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata 2

1 Puglia (domiciliato a Satriano di Lucania)

1 Toscana (domiciliato a Potenza)

CASI ATTUALI RESIDENTI 1.290

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE 1.248

DECEDUTI RESIDENTI 575

GUARITI RESIDENTI 25.955a

a

