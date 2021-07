Avigliano: “In appena 9 mesi straordinario lavoro di efficientamento della macchina amministrativa”! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa relativo al piano di efficientamento della macchina amministrativa di Avigliano (PZ):

“Nonostante i quasi 750 casi di Coronavirus registrati dall’insediamento della nuova amministrazione, avvenuta il 23 settembre 2020, e nonostante il grande lavoro svolto in materia di lavori pubblici, di decoro urbano, di sicurezza, di Piano neve, di associazionismo, di ambiente ecc. l’amministrazione comunale di Avigliano guidata dal Sindaco Avv. Giuseppe Mecca sta portando avanti un poderoso lavoro di efficientamento della macchina amministrativa, che era ed è uno dei capisaldi del programma amministrativo di mandato.

In appena 9 mesi di lavoro, infatti, si è assistito ad una vera e propria rivoluzione dell’assetto interno dell’amministrazione, dalla nomina del nuovo Segretario Generale dell’Ente, la nomina del nuovo Responsabile dell’Ufficio Finanziario, la razionalizzazione dell’Ufficio Tecnico con la creazione di un nuovo settore Ambiente ed Energia, l’indizione dei Concorsi pubblici per il potenziamento del personale in organico, l’istituzione e la nomina del primo Presidente del Consiglio Comunale di Avigliano, la digitalizzazione dell’amministrazione che partirà in via sperimentale già dal prossimo 8 luglio e, in ultimo, l’avviso pubblico finalizzato alla creazione di Short list per la collaborazione dell’Ente con esperti di progettazione e di finanziamenti europei“.

Non mancano le parole di soddisfazione del Primo Cittadino:

“Nel nostro programma elettorale così come nelle linee programmatiche di mandato, subito dopo l’aspetto sociale e sanitario, abbiamo previsto il piano di efficientamento della macchina amministrativa, e questo non a caso.

L’indirizzo politico che viene espresso dalla maggioranza deve tradursi dalle idee ai fatti, e questo può accadere soltanto all’interno di una macchina che lavora bene e in modo efficace.

I cambiamenti apportati in questi primi 9 mesi sono stati straordinari, profondi e di grande impatto.

Questo dimostra, da un lato, la determinazione della nuova amministrazione nel portare avanti realmente il cambiamento chiesto e voluto dagli aviglianesi, ma dall’altro anche la grande disponibilità degli uffici a recepire una fase nuova, con entusiasmo e spirito di servizio.

Sappiamo che ci vorrà un po’ di tempo affinchè tutto possa andare pienamente a regime, ma non c’è dubbio sul fatto che la strada intrapresa sia quella giusta e che bisognerà perseguirla con tenacia giorno dopo giorno in questi 5 anni”.

