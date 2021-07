A causa di una rottura della conduttura idrica in via Vaccaro, è prevista una interruzione dell’erogazione d’acqua per le utenze di via Vaccaro, rione Murate, rione Francioso e zone limitrofe.

Squadre dell’Acquedotto sono al lavoro per ripristinare il servizio idrico nel minor tempo possibile.

Facciamolo sapere ai residenti, perché possano gestire al meglio il disagio.

