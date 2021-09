Balvano: la Ferrero premia i lavoratori con più di 2.000 euro! I dettagli

Una buona notizia per i 6 mila dipendenti della Ferrero tra cui anche quelli dello stabilimento lucano di Balvano (PZ).

Si apprende da Fai-Cisl:

“Il giorno 15 Settembre 2021 la Direzione Aziendale Ferrero si è incontrata con le Organizzazioni Sindacali nazionali e territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e con il Coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle Rappresentanze Sindacali della Rete Commerciale.

L’incontro si è svolto in modalità videoconferenza e ha permesso la partecipazione da remoto dei delegati e dei responsabili sindacali territoriali e regionali delle sedi Ferrero interessate.

L’incontro, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ha consentito alle Parti di analizzare gli andamenti di mercato, le prospettive produttive aziendali, i programmi di investimento per gli stabilimenti e le unità aziendali italiane, le tendenze occupazionali nonché le iniziative previste dal vigente Accordo Integrativo Aziendale.

In un anno caratterizzato ancora dagli effetti della pandemia Covid 19, l’attenta attuazione di tutte le misure di sicurezza previste dalla legislazione e dai protocolli nazionali, ha consentito a tutti i dipendenti di lavorare in piena sicurezza; l’Azienda e le Organizzazioni sindacali hanno espresso piena soddisfazione per tutte le attività fatte a garanzia della tutela e sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, sulla base di quanto convenuto nel vigente Accordo Integrativo Aziendale, nel corso dell’incontro si sono esaminati gli andamenti gestionali aziendali e si è determinata la cifra di PLO (premio legato ad obiettivi) per l’esercizio 2020/2021.

L’importo massimo raggiungibile, per l’anno in corso, è di euro 2.320,00 lordi ed è determinato dall’andamento di due parametri:

il risultato economico, unico per tutta l’azienda (che concorre a determinare il 30% del premio),

il risultato gestionale (70% del premio) legato all’andamento specifico di ogni stabilimento/area.

I premi risultano quindi differenti nelle varie sedi e precisamente:

ALBA euro 2.201,99 lordi AREE E DEPOSITI euro 2.157,87 lordi

BALVANO (PZ) euro 2.211,73 lordi

POZZUOLO euro 2.220,39 lordi

S. ANGELO euro 2.325,85 lordi

STAFF euro 2.207,60 lordi

Le somme sopra indicate verranno erogate con le competenze del mese di Ottobre 2021 così come previsto dal vigente accordo integrativo aziendale.

Quindi circa 6.000 dipendenti riceveranno in busta paga a Ottobre 2021 una media di circa 2.200 euro (leggermente variabile rispetto alla sede di lavoro come è stato accennato prima).

L’Azienda e le Organizzazioni sindacali esprimono congiuntamente piena soddisfazione per i risultati conseguiti e per la qualità e l’importanza dei progetti, degli investimenti e delle iniziative attuate in tutte le sedi aziendali, riconoscendo il ruolo strategico di consolidate e proficue relazioni industriali”.

