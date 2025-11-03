Balvano, presentate le tavole complete del nuovo Regolamento Urbanistico: raggiunto un importante obbiettivo. Ecco di cosa si tratta

A Balvano sono state presentate le tavole complete del nuovo Regolamento Urbanistico, che confluiranno nel Piano Regolatore Generale.

Gli addetti hanno illustrato il regolamento al Sindaco e all’Ufficio Tecnico Comunale, che hanno preso visione del lavoro svolto e si sono detti entusiasti per l’importante obiettivo raggiunto.

Si tratta infatti di un grande traguardo per la comunità: dopo decenni, si è finalmente giunti a un punto concreto e certo.

Nei prossimi giorni è attesa la documentazione finale a cura del geologo; successivamente, il piano sarà trasmesso alla Regione Basilicata e al Dipartimento di Protezione Civile per i passaggi successivi.

Per l’Amministrazione si tratta di

“Un risultato significativo che segna un passo avanti fondamentale per il futuro urbanistico del nostro territorio.

Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per quello ancora in corso all’architetto Barbara Mariani, all’ingegnere Gaetana Pacella, al geologo Domenico Laviola e a tutti gli uffici comunali coinvolti”.