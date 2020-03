BASILICATA AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS ore 18:00: Analizzati altri 31 campioni, altri 11 sono positivi di cui 6 di POTENZA! Siamo a 62 casi adesso

Coronavirus: aggiornamento ore 18:00.



Dopo i risultati di questa mattina, la task force regionale comunica che ggi 20 marzo – con aggiornamento alle ore 18.00 – sono stati effettuati 31 test per l’infezione da Covid-19. Di questi:

20 sono risultati negativi e 11 positivi.

I casi positivi riguardano:

6 il comune di Potenza;

2 il comune di Rapolla;

2 il Comune di Barile;

1 il Comune di Moliterno.

Con questo aggiornamento salgono a 62 i casi positivi registrati in Basilicata per l’infezione da Covid-19.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

Sono stati eseguiti in totale 532 tamponi. Non ci sono variazioni per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri.

Seguiranno aggiornamenti.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)