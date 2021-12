Basilicata: al San Barbato Resort apre “SANSEI”, il ristorante con lo chef Giapponese più famoso d’Italia! Ecco i dettagli

La nostra Basilicata, terra di grandi tradizioni culinarie, continua a raccogliere perle di grande valore.

L’area del Vulture-Melfese, oltre a racchiudere in sé un paesaggio naturale di rara bellezza, accoglie il nuovo luxury resort cinque stelle San Barbato Resort Spa & Golf a Lavello (PZ).

Adagiato tra le pendici dell’antico vulcano Monte Vulture e la valle del fiume Ofanto, il San Barbato Resort Spa & Golf è l’esperienza di lusso che mancava.

Unica struttura della categoria 5 Stelle lusso in tutto il territorio, il Resort rappresenta un concentrato di eccellenze.

Infatti, tra i migliori al mondo, questo resort ospita al suo interno il ristorante Don Alfonso 1860, raffinato e unico nel suo genere, premiato con la prestigiosissima Stella Michelin 2020 (riconoscimento attribuito ai ristoranti giudicati migliori dai critici incaricati).

Questa location di inestimabile professionalità, vede la nascita dal 1° Dicembre 2021 della pizzeria Proxima, creatura del pluripremiato maestro della pizza di fama internazionale, Franco Pepe.

Proxima si presenta come un’ulteriore eccellenza internazionale nel panorama della ristorazione, un luogo dove poter assaporare una pizza di elevatissima qualità, merito della maestria che hanno fatto di Franco Pepe un’icona mondiale della pizza.

Ma ora l’intera regione ha qualcosa in più di cui vantarsi.

Un altro grande fiore all’occhiello per il San Barbato Resort Spa&Golf di Lavello è il ristorante giapponese di altissimo livello che aprirà oggi.

Si tratta del “SANSEI“, dove verranno realizzati piatti esclusivi sotto la supervisione dello chef Nobuya Niimori.

Nobuya Niimori è nato a Tokyo il 10 maggio 1973.

Dopo gli studi nel campo della ristorazione, ha lavorato come chef per otto anni in ristoranti di cucina italiana in Giappone.

Un’esperienza che lo ha incuriosito a tal punto che decide di trasferirsi nel nostro Paese nel lontano 2004.

L’approccio con la cucina del Belpaese arriva fin da subito lavorando con diversi ristoranti in tutta Italia.

In seguito, si stabilisce al “Grand Hotel et De Milan” (a Milano appunto) per poi completare la sua formazione presso i ristoranti giapponesi Kiyo e Nobu Armani.

La sua filosofia di cucina si basa tutta sulla tradizione e sull’utilizzo di materie prime di origine giapponese, in un perfetto connubio con la qualità del pesce italiano.

Così racconta lo chef Nobuya Niimori:

“Fare felice il cliente è certamente il modo migliore per tenere viva la mia passione per questo lavoro, un feedback positivo è quello per cui do il massimo ogni giorno”.

Dal suo talento non poteva che nascere un ricco menù con pietanze di grande livello e materie prime di alta qualità.

Gustando i suoi piatti sembrerà di essere catapultati davvero in Giappone, attraverso la degustazione di pietanze a base di sushi, sashimi, chirashi, osuimomo e qualche bento box.

Grazie all’impeccabile staff e all’incredibile proposta culinaria nipponica, non poteva mancare al San Barbato Resort Spa & Golf la creazione di una sala elegante e raffinata per accogliere gli ospiti.

Una cena certamente suggestiva accompagnata da 18 maxischermi nei quali verranno trasmesse immagini artistiche a tema.

Prima del lancio del ristorante SANSEI, queste le parole del proprietario nonché ideatore e promotore di questa splendida struttura, il Dott. Antonio Liseno, al quale abbiamo chiesto di raccontarci questa nuova avventura:

“Dopo essere stati premiati per il ristorante Don Alfonso 1860 con la prestigiosissima Stella Michelin 2020 siamo riusciti a portare qui Franco Pepe, il miglior pizzaiolo al mondo.

Ora siamo orgogliosi di iniziare questa nuova sfida e di portare un po’ di Giappone qui in Basilicata grazie allo chef Nobuya Niimori, eccellenza in Italia.

Non si tratterà di mangiare il solito Sushi ma di vivere un’esperienza culinaria autentica con uno dei pochi maestri in grado di coniugare le materie prime di origine giapponese fondendole alla qualità del pesce italiano.

Il San Barbato sta crescendo e non potrei essere più fiero del lavoro che stiamo svolgendo e del servizio che stiamo offrendo ai nostri tantissimi clienti.

Con SANSEI aumenteremo l’offerta culinaria, nostro fiore all’occhiello”.

Complimenti all’imprenditore Antonio Liseno e a tutto lo staff del San Barbato per aver maggiormente arricchito la propria offerta culinaria, sorprendendo tutto il Sud Italia con un ristorante unico nel suo genere.

Di seguito alcune foto del ristorante giapponese “SANSEI” presso il San Barbato Resort Spa&Golf di Lavello (PZ).

