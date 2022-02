Basilicata al servizio dei cittadini ucraini che vivono in regione e dei i civili in fuga. I dettagli

“Alla luce della spirale di violenza che sta investendo il territorio ucraino, esprimo solidarietà incondizionata al popolo e ferma condanna contro un attacco feroce e ingiustificato“.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha aggiunto:

“La guerra in Europa sta duramente colpendo la popolazione ucraina poiché, come sempre, a pagarne le conseguenze sono i civili e gli indifesi.

Tuttavia il conflitto determinerà ricadute anche sui nostri territori, già pesantemente provati da due anni di pandemia e dall’innalzamento delle bollette.

Auspichiamo in un imminente ritorno al dialogo così da scongiurare altre perdite umane e nefaste ricadute sul tessuto socioeconomico.

Per i cittadini ucraini che vivono in Basilicata la Regione metterà a disposizione tutti gli strumenti utili a favorire la comunicazione con i propri congiunti in Ucraina e si attiverà per sostenere qualsiasi forma di relazione e di collegamento con i propri cari.

La Regione Basilicata è pronta ad assicurare accoglienza e protezione ai civili in fuga dalla guerra“.

