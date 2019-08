Basilicata: ancora un brutto incidente! Una persona coinvolta

Poco fa si è verificato un incidente sulla strada statale 7 “Via Appia”, in prossimità del bivio per Laterza (km 593), in provincia di Taranto, nei pressi del confine con la provincia di Matera.

Il traffico è stato deviato con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura causando il ferimento di una persona.

Sul posto, Forze dell’Ordine e 118.

Il personale Anas (Gruppo FS italiane) è intervenuto per ripristinare la transitabilità.

Attualmente la circolazione ha ripreso a scorrere in entrambe le direzioni.

Anas raccomanda prudenza nella guida.

Seguiranno aggiornamenti.