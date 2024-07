Basilicata, avevano 45 anni i due Vigili del Fuoco che hanno perso la vita per mettere in salvo una famiglia. Questi gli aggiornamenti

Durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione nel comune di Nova Siri, contrada Cozzuolo, in provincia di Matera, due vigili del fuoco hanno perso la vita.

I due, entrambi 45 anni originari di Matera, stavano mettendo in salvo una famiglia che si trovava in un’abitazione minacciata dalle fiamme, come fa sapere il sindaco di Nova Siri, Antonio Mele.

L’incendio è divampato nel primo pomeriggio.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Policoro.

Giunti sul posto, come fa sapere rainews, si è subito presentata la necessità di intervenire per mettere in sicurezza un’abitazione minacciata dalle fiamme, nella quale vive una famiglia con una persona allettata.

Insieme a un collega i due vigili del fuoco si sono incamminati verso l’abitazione, ma sono caduti in un dirupo e avvolti dalle fiamme.

I due corpi non sono stati ancora recuperati.

Presenti sul posto i Carabinieri, il pm della Procura di Matera e diverse squadre dei Vigili del fuoco.

Ci stringiamo al dolore delle famiglie per questa immensa tragedia.