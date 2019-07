Basilicata: Bardi riceve il Comandante regionale della Guardia di Finanza

Questa mattina il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto in una visita cordiale il Comandante regionale della Guardia di Finanza, Antonio De Nisi.

Ecco i dettagli:

“L’incontro, oltre a siglare gli ottimi rapporti che legano le Fiamme Gialle alla Regione Basilicata, è stato occasione per ricordare, in particolare, l’impegno e la collaborazione tra le due istituzioni sui temi della legalità e della lotta a tutti i fenomeni di devianza”.

Il presidente Bardi ha ringraziato il generale per l’impegno profuso da tutti i militari del Corpo a tutela della sicurezza dei lucani.

Così De Nisi:

“Rinvigoriamo un costante e rinnovato rapporto istituzionale in un gioco di squadra tra chi lavora per il progresso, per il benessere della collettività, in particolare, per la Basilicata”.