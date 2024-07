Alle ore 14:25 circa, la squadra della Sede Centrale del Comando di Matera è intervenuta in via Carlo Levi a Matera, per soccorrere un cittadino rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida di un autofurgone cassonato.

Il mezzo è finito fuori strada e si è ribaltato su un lato.

L’autista pare sia rimasto illeso.

Sul posto i sanitari del 118 insieme alla Polizia Locale di Matera e i Carabinieri.