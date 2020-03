Basilicata: “Inaccettabile che chi lavora in situazioni a rischio come gli ospedali debba portarsi mascherina o disinfettante mani da casa”! La denuncia

I sindacati di categoria Filcams, Fisascat e Uiltucs, che nei giorni scorsi hanno sollecitato con varie missive le aziende sanitarie e le ditte dei servizi esternalizzati a fornire i dispositivi di protezione necessari ai lavoratori e ad applicare le disposizioni contenute nel protocollo sulla sicurezza, siglato da governo e parti sociali il 14 marzo scorso, accusano:

“Nessuno o quasi li considera, eppure vivono l’emergenza coronavirus in prima linea.

Sono gli operatori delle pulizie, delle mense, della vigilanza e dei servizi ausiliari che garantiscono quotidianamente il funzionamento delle strutture sanitarie della regione, spesso costretti ad acquistare personalmente i dispositivi di sanificazione e protezione individuale.

È francamente inaccettabile che chi lavora in situazioni a rischio come gli ospedali, che si stanno rivelando tra i principali vettori del contagio, debba portarsi la mascherina o il disinfettante per le mani da casa.

Il sistema sanitario lucano si sta dimostrando debole e impreparato nella gestione dell’emergenza, incapace di garantire finanche l’incolumità fisica e la salute sia del personale sanitario che degli addetti ai servizi. Domina l’improvvisazione e non c’è raccordo tra le aziende sanitarie e le ditte esternalizzate.

Più volte abbiamo scritto alle direzioni degli ospedali, delle aziende sanitarie e alla stessa Regione Basilicata per denunciare questa situazione di caos organizzativo che rischia di trasformare le strutture sanitarie in pericolosi focolai”.

Filcams, Fisascat e Uiltucs, nel ringraziare tutti i lavoratori dei servizi “per l’impegno profuso in questi giorni difficili”, chiedono che “al personale delle aziende esternalizzate che operano nelle strutture sanitarie di ogni titolo e grado siano consegnati con la massima urgenza i kit con i dispositivi di protezione individuale e che siano effettuati i tamponi agli addetti che hanno operato in ambienti o con persone che risultate positive al coronavirus”.a

