Basilicata, non è possibile: vandali nel Cimitero! “È un colpo al cuore”

Comunità del materano sgomenta.

Il Sindaco di Montescagliso Zito denuncia:

“Questa notte ignoti si sono addentrati nel nostro luogo sacro per eccellenza.

Entrare nel Cimitero e trovare distruzione è un colpo al cuore.

È un atto che va oltre il semplice vandalismo: è mancanza di radici e di umanità.

Il rispetto per i defunti è la base del vivere civile, e oggi la nostra Comunità è stata violata.

Non lasciamo che l’ignoranza di pochi oscuri il valore del nostro ricordo.

Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché i responsabili siano individuati.

Evito di pubblicare tutte le foto per non urtare ancor più la sensibilità di tutti voi concittadini”.