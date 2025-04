Basilicata: “Operatori dello spettacolo in grave stato di disagio”. Questa la situazione

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato del Presidente ANCI Basilicata, Gerardo Larocca:

“In qualità di Presidente di ANCI, desidero esprimere pieno sostegno e vicinanza agli operatori del settore dello spettacolo della Regione Basilicata, che con responsabilità e determinazione hanno lanciato un appello urgente affinché le istituzioni regionali rispondano concretamente al grave stato di disagio che colpisce il comparto.

La cultura rappresenta un elemento vitale per la coesione sociale, l’identità territoriale e lo sviluppo economico delle nostre comunità.

Gli operatori dello spettacolo, che negli anni hanno garantito la continuità dell’offerta culturale anche in assenza di adeguate politiche di sostegno, non possono e non devono essere lasciati soli.

Sottolineo quindi la necessità di dare seguito immediato agli impegni già deliberati dalla Regione, assicurando:

lo sblocco dei fondi arretrati previsti per il 2023;

il tempestivo stanziamento delle risorse per il Piano Spettacolo 2024;

l’avvio concreto del Programma Regionale per lo Spettacolo 2025-2027, affinché si possa tornare a programmare con prospettiva e stabilità.

L’ANCI è al fianco delle realtà culturali locali, consapevole del valore insostituibile che il settore dello spettacolo rappresenta in ogni città, grande o piccola, del nostro Paese.

Invitiamo quindi il Presidente della Regione Basilicata e il Consiglio Regionale a farsi carico di questa emergenza, ascoltando le istanze degli operatori e costruendo insieme un futuro culturale degno di questa terra”.