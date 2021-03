Basilicata, Pepe: “Da domani si tolga la zona rossa, il Dpcm Draghi lo consente”. L’indice Rt in discesa. Ecco la richiesta

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di Pepe della Lega.

“Si tolga la zona rossa da tutta la Regione da domani, il Dpcm Draghi lo consente.

Apprendiamo stasera che l’indice Rt in Basilicata è sceso da 1,51 a 1,16: vuol dire che non sussistono più nemmeno i requisiti aritmetici per mantenere la ‘zona rossa’ sull’intero territorio della nostra Regione.

Il Dpcm ‘Draghi’, in vigore da domani, all’art. 38, comma 2, consente in ogni momento, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l’esenzione dall’applicazione delle misure restrittive proprie della ‘zona rossa’.

Il Ministro della Salute e il Governatore, cui è congiuntamente intestata la competenza, facciano in fretta, per dare alla Basilicata la condizione che realmente merita di avere, per consegnare ai cittadini la giusta libertà, seppur nei limiti permessi dalla situazione epidemiologica, e per consentire agli operatori commerciali di tornare a lavorare“.

