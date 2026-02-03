Basilicata, Regione e volontariato a confronto. I dettagli

Si è svolto oggi, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata, l’incontro “L’amministrazione condivisa e il Terzo settore: prospettive in Basilicata”, promosso dal Forum Terzo Settore Basilicata, con la partecipazione del portavoce nazionale del Forum Terzo Settore, Giancarlo Moretti e dei portavoce regionali del Forum Terzo Settore di Basilicata, Emilia-Romagna e Puglia.

L’iniziativa è stata dedicata al confronto tra istituzioni e mondo del volontariato sui modelli di collaborazione e sulle opportunità offerte dall’amministrazione condivisa, con l’obiettivo di approfondire strumenti, buone pratiche e prospettive di sviluppo per una governance partecipata delle politiche pubbliche.

L’amministrazione condivisa, introdotta con la riforma del Terzo Settore e disciplinata dal Codice del Terzo Settore, rappresenta un modello innovativo di collaborazione tra enti pubblici ed enti del Terzo Settore (ETS), fondato sulla co-programmazione e sulla co-progettazione e orientato a una partecipazione attiva delle comunità nella definizione delle politiche di welfare.

Nel corso dei lavori è intervenuto l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, che ha sottolineato il valore strategico del dialogo strutturato con il Terzo settore.

«Il Terzo settore – ha dichiarato Latronico – è un interlocutore fondamentale per la Regione Basilicata nella costruzione di politiche sociali, sanitarie e di welfare più vicine ai bisogni reali delle comunità. L’amministrazione condivisa rappresenta uno strumento concreto per rafforzare la collaborazione tra istituzioni ed enti del Terzo settore, valorizzandone competenze, prossimità e capacità di innovazione».

L’assessore ha evidenziato come la Basilicata, caratterizzata da piccoli Comuni, dispersione territoriale e fragilità demografiche, rappresenti un contesto particolarmente adatto allo sviluppo di modelli di governance condivisa, anche grazie alla forte presenza di associazioni di volontariato e al capitale relazionale diffuso.

Nel corso dell’incontro sono state richiamate alcune azioni già avviate dalla Regione Basilicata in materia di amministrazione condivisa, tra cui: l’inserimento di specifiche procedure di coprogettazione nelle linee guida del Fondo Povertà;

le opportunità previste dall’Accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Basilicata per i progetti ex art. 72 del Codice del Terzo Settore; l’avvio del Piano triennale delle politiche giovanili, che prevede momenti di coprogrammazione; il coinvolgimento delle associazioni rappresentative nei bandi attuativi sulla disabilità; nonché le iniziative in corso sul Budget di Salute.