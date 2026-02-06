Bella: l’assessore Grippa aderisce a Progetto Civico Italia Basilicata. I dettagli

Progetto Civico Italia Basilicata comunica l’adesione di Samuele Grippa, Assessore del Comune di Bella con deleghe alla Transizione Ecologica e Digitale, allo Sport, all’Associazionismo e alle Politiche Giovanili.

In merito a questa scelta, l’Assessore Grippa ha dichiarato:

“Sono un giovane amministratore e so bene che i Comuni sono il primo e vero presidio istituzionale sul territorio.

È lì che si misurano le difficoltà reali delle persone: lavoro, servizi, infrastrutture, sanità.

Eppure troppo spesso la politica è concentrata su equilibri interni, nomine e posizionamenti, allontanandosi dai territori e dalle comunità che dovrebbero rappresentare.

Mi riconosco nei valori del centrosinistra e continuo a crederci, ma non condivido le logiche di partito che mettono davanti gli interessi individuali rispetto a quelli collettivi.

La politica dovrebbe occuparsi di problemi, non di carriere; dovrebbe costruire soluzioni, non equilibri di potere.

Ho scelto di aderire a Progetto Civico Italia perché credo in una politica che torni a occuparsi delle persone, dei problemi concreti e dei territori.

Una politica di chi vuole rimettere al centro i territori, i Comuni e le persone, soprattutto.

Una rete capace di confrontarsi e condividere buone pratiche amministrative”.

Soddisfazione è stata espressa dal coordinatore di Progetto Civico Italia Basilicata, Federica D’Andrea e dal vice coordinatore, Francesco Ciampa:

“Siamo contenti di questa adesione da parte dell’assessore Grippa.

Progetto Civico Italia continua ad aprirsi ai territori e, nello specifico, agli amministratori civici lucani.

Un’adesione che testimonia la solidità e l’integrità del nostro percorso politico, attento alle esigenze dei territori e alla valorizzazione di profili in grado di operare con serietà, responsabilità e coerenza nell’interesse dei cittadini”.