Il Sindaco di Bella Leonardo Sabato, 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔 𝗲 𝗗𝗜𝗦𝗣𝗢𝗡𝗘, per i giorni 7 e 8 agosto 2024:

“Il divieto di transito e sosta in Piazza Plebiscito e parte di Via Vittorio Emanuele 𝗻𝗲𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝟳 𝗲 𝟴 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴.𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟬.𝟬𝟬 per la tradizionale ‘Festa della Birra’“.