Bonifica aree industriali: milioni alla Basilicata. I dettagli

“Ritengo eccezionale lo stanziamento ottenuto dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento Ambiente, direttamente dal Governo e derivante da fondi di coesione, di ben 40 milioni di euro per la bonifica delle aree industriali”.
Lo dichiara Biagio Costanzo, Garante regionale per la natura, che evidenzia:
“Un territorio ad alta valenza naturalistica come il nostro potrà finalmente tornare alla originaria bellezza e salubrità grazie alle opere di bonifica che potranno essere realizzate con questi fondi, a vantaggio di molte aree deteriorate dall’uomo e da processi di industrializzazione spesso solo momentanei.
Come Garante regionale per la natura, l’ambiente e il territorio esprimo grande soddisfazione per l’importantissimo risultato ottenuto, di cui a beneficiare saranno innanzitutto i cittadini lucani”.