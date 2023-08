Brutto incendio nella zona industriale di Melfi: Arpab intervenuta prontamente. Ecco le ultime notizie

“I tecnici dell’Agenzia regionale per l’ambiente sono intervenuti con prontezza nell’area industriale di San Nicola di Melfi, per verificare se ci fossero rischi per i lavoratori e la popolazione per l’immissione nell’aria di sostanze tossiche a seguito dell’incendio scoppiato domenica scorsa nei capannoni delle aziende Mossucca International logistica e trasporti e Globalrent.

Alle due centraline fisse che controllano quotidianamente la qualità dell’aria nella zona si è aggiunta la stazione mobile dell’agenzia.

Dai dati sull’area emergono valori tutti contenuti nelle norme“.

Lo ha detto l’assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, che nelle ore immediatamente successive all’incendio ha subito attivato l’Arpab, tenendosi in costante contatto con il sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione.

Ha aggiunto Latronico;

“Attraverso il prezioso lavoro dei tecnici dell’Arpab, che ringrazio insieme ai vigili del fuoco e a tutte le istituzioni intervenute per affrontare questa emergenza, continueremo a monitorare con attenzione le matrici ambientali nella zona.

Agli imprenditori ed ai lavoratori colpiti da questo evento esprimo la solidarietà del presidente Bardi e del governo regionale, che è da tempo impegnato per affrontare e risolvere i tanti problemi delle nostre aree industriali, a partire da quello della sicurezza”.a

