Campionati del Mondo: Francesca di Potenza passa ai quarti di finale con le nostre azzurre!

Approda ai quarti di finale il quartetto azzurro di fioretto femminile con la potentina Francesca Palumbo protagonista ai Campionati del Mondo di scherma, in corso di svolgimento al Syma Center di Budapest.

Il team del CT Andrea Cipressa, formato anche da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo ed Alice Volpi, ha superato i primi due turni del tabellone, conquistando l’accesso alla final eight che scatta Lunedì: alle 8:30, sulla pedana gialla, le Azzurre se la vedranno col Giappone per un posto in semifinale.

Negli assalti odierni, l’Italia ha eliminato agevolmente la Romania per 43-20 e l’Ucraina per 45-25, confermandosi tra le più autorevoli candidate per la conquista di un metallo pregiato.

In entrambe le gare, è stato importante l’apporto offerto da Francesca Palumbo: l’atleta in forza all’Aeronautica Militare ha totalizzato un saldo attivo di otto stoccate con la Romania, superando 3-1 Maria Boldor, 5-4 Malina Calugareanu e 5-0 Andreea Gheorghe e di quattro stoccate con l’Ucraina, imponendosi per 5-1 con Kateryna Chentsova ed impattando con Alexandra Senyuta ed Anna Taranenko.

Facciamo un grande in bocca al lupo alle nostre azzurre ma, in particolar modo, al nostro orgoglio lucano!