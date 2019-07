Potenza, problemi in questo Comune della provincia: “i residenti riscontrano gravi problemi nel raggiungere le proprie abitazioni”

Il Presidente Adoc Basilicata, Canio D’Andrea, denuncia:

“I cittadini di Pietragalla (PZ), residenti nelle vicinanze di Via Fornaci, si sono rivolti all’Adoc di Basilicata (Associazione Difesa Orientamento Consumatori) perché, nonostante le ripetute sollecitazioni a tutti gli organi competenti, non vedono risolto un problema che riguarda non solo la viabilità, ma anche i loro fabbricati.

Infatti da diversi mesi c’è una grossa perdita d’acqua e nonostante qualche sommario intervento e presa visione del danno, da parte dell’Acquedotto lucano, il problema non è stato risolto.

Ora è tempo che le autorità competenti provvedano a interessarsi del caso, perché i residenti che abitano nelle vicinanze della suddetta strada riscontrano gravi problemi nel raggiungere le proprie abitazioni stante la copiosità della perdita d’acqua.

A ciò si aggiunga che, il pericolo è così grave ed imminente da ingenerare il timore che tali abbondanti infiltrazioni vadano a creare problemi alla staticità dei fabbricati che sorgono nei dintorni della perdita”.

Di seguito le foto che mostrano la situazione attuale in cui versa la zona.