Cinghiale investito sulla Potenza-Melfi!

Ancora problemi sulle strade lucane.

Ieri sera sulla Potenza-Melfi l’ennesima auto ha investito un cinghiale.

Pare che l’animale sia spuntato all’improvviso sulla strada, impedendo al conducente del mezzo di evitarlo.

Fatti del genere sono molto frequenti sulle strade lucane, tanto che molti parlano di vero e proprio allarme.

Solo pochi giorni fa la CIA Agricoltori italiani di Potenza e Matera ha diffuso una nota ritenendo di utilità le proposte di modifiche avanzate dal Sen. Pasquale PEPE alla legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica”.

Come ha fatto sapere:

“Non è un caso che autorevoli fonti parlano di circa 3 milioni di cinghiali (in Basilicata oltre 100.000) che devastano colture, produzioni agricole e oggi assumono sempre più forme invasive nei fondi coltivati, si riversano nelle contrade abitate e nei centri urbani, generando seri problemi di incolumità, mancanza di sicurezza con evidenti rischi per i Cittadini, per una potenziale esposizione in materia di sicurezza igienica e sanitaria delle nostre Comunità.

Pertanto le proposte di modifica sono una buona base auspicando che vengano accolte e che si apra una prima breccia nell’autorizzare in deroga le Regioni ad una gestione straordinaria di tale impattante fenomeno”.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)