Confermati i fondi per il bonus psicologo. Ecco come funziona

Si va verso il rifinanziamento del bonus psicologo, il contributo per le spese di psicoterapia introdotto dal 2022 e che nella scorsa Legge di Bilancio è stato confermato e reso strutturale ma per il quale vanno comunque reperiti i finanziamenti.

Come riporta today: “Secondo quanto viene riferito da fonti di maggioranza il governo sarebbe al lavoro per confermare lo stanziamento previsto per l’anno in corso con fondi, dunque, per 10 milioni.

Il bonus psicologo è riconosciuto ai residenti in Italia che abbiano un Isee non superiore a 50.000 euro.

Il bonus è erogato solo una volta nel corso dell’anno.

L’importo massimo del bonus psicologo è 1.500 euro per persona.

La cifra varia a seconda dell’Isee. Con un valore Isee inferiore a 15mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario.

Con un valore Isee compreso tra i 15mila e i 30mila euro, invece, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario. Infine, con un valore Isee superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario“.