Controlli straordinari dei Carabinieri sulla Bradanica: fermate autovetture provenienti dalla Puglia…

Continua l’attività di controllo straordinario del territorio messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Tricarico per garantire la sicurezza dei cittadini durante il periodo estivo.

Per contrastare il fenomeno dei furti in appartamento, con la collaborazione di personale dell’Anas di Potenza, ha predisposto un posto di blocco sulla SS 655 Bradanica, con filtraggio del traffico veicolare e controllo di tutte le autovetture in transito provenienti dalla Puglia, nonché effettuato attività di perlustrazione su tutto il territorio del comune di Irsina.

In totale, sono stati impiegati 8 equipaggi con 16 Carabinieri e sono state identificate n. 70 persone, n. 50 mezzi controllati, n. 7 le sanzioni elevate per violazioni al C.d.S.

I controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni, ed in particolare durante tutto il periodo estivo.