Coronavirus, accesso sbarrato per Maratea! Controllo delle Forze dell’Ordine e strada chiusa al traffico: ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di ANAS:

“Sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, in coordinamento con la Polizia e la Protezione Civile, sono attivi presidi di controllo degli accessi nel territorio del Comune di Maratea ed è stato chiuso al traffico uno dei due accessi su Castrocucco di Maratea, nello specifico lo svincolo che collega la SS585 con la SS18 tra il chilometro 243,100 ed il 243,500 come indicato nell’Ordinanza Sindacale n.35 del 21 marzo 2020 emessa dal Comune di Maratea.

Al momento si sconsiglia di mettersi in viaggio in direzione del Comune per evitare ulteriori disagi alla circolazione ed incolonnamenti sul tratto stradale.

I presidi si rendono necessari per consentire i controlli delle forze dell’ordine, consentendo l’accesso nel territorio comunale alle sole persone autorizzate.

Sono presenti deviazioni in loco.

Sul posto è presente il personale Anas e la Polizia Stradale per la gestione della circolazione”.

