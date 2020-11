Coronavirus Basilicata: tavolo di confronto tra Regione e sindacati su sanità e pandemia. I dettagli

Ecco quanto dichiarato dall’assessore alla Salute e Politiche sociali, Rocco Leone, a margine di un incontro con i rappresentanti regionali di Cigl, Cisl e Uil, tenutosi oggi nella sala Inguscio della Regione:

“Gli incontri fanno sempre bene, rappresentano un’opportunità di crescita e ci aiutano a comprendere i problemi da angolazioni diverse.

È per questo che accogliamo la proposta dei sindacati di istituire un tavolo permanente dove confrontarsi, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità di ciascun soggetto in campo, sulle questioni aperte che riguardano la sanità lucana, in primis quelle legate alla pandemia.

E se questa nuova piattaforma verrà utilizzata con un metodo chiaro e capace di generare risultati positivi, contribuirà naturalmente a mettere le basi per il dialogo che servirà nella stagione post Covid.

I primi due incontri, incentrati sul pubblico impiego e sui pensionati, si svolgeranno già nelle prossime settimane”.

Tra i presenti all’incontro l’assessore regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo.a

