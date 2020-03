Coronavirus, il Bomber del Potenza França: “in questo momento difficile stiamo lasciando che la paura prenda il posto dell’amore e della certezza che nulla siamo”

Riportiamo di seguito il messaggio del capitano del Potenza Calcio, il “Bomber”, Carlos Clay França:

“Buongiorno a tutti… scrivo questo soltanto perché è quello che Dio ha messo nel mio cuore in questo tempo che stiamo vivendo. È soltanto una mia riflessione.

Purtroppo in questo momento difficile stiamo lasciando che la paura prenda il posto dell’amore e della certezza che nulla siamo.

E che tutto è nelle mani di Dio. Il nostro futuro a Dio appartiene e non possiamo fare nulla per aggiungere un solo minuto alla nostra vita….

È un periodo che dobbiamo rivedere la nostra fede e la nostra vita espirituale.

Abbiamo fede in Cristo Gesù? Nel Suo sacrificio?

Capiamo in cosa consiste il sangue versato da Lui.

Dobbiamo capire se stiamo morti o vivi espiritualmente, dobbiamo capire se Dio sta al di sopra di ogni cosa nella nostra vita.

Riusciamo a vedere che basta un virus per mettere in panico l’intera popolazione? Se non prendiamo posizione dell’autorità che abbiamo in Cristo Gesù, siamo già morti …



E quello che ha fatto Lui per noi? il Suo sangue, non ha servito a nulla?



Dobbiamo riflettere, dobbiamo iniziare o intensificare in un rapporto vero ed intimo con il Signore e fortificarsi in preghiera poiché nessun problema, nessuna epidemia è più grande o più forte del nostro Dio.



Chi siamo? L’uomo chi è? Basta poco per capire che siamo fragile, per buttare giù un sistema intero…



E se (immaginiamo) pensiamo che il mondo sta per finire, allora possiamo immaginare che Dio ci sta dando un’opportunità per prepararci, per “allenarci”, ci sta dando la possibilità di cercarlo e capire chi sono veramente i suoi figli, chi veramente ha Gesù come il unico Signore e Salvatore o chi continuerà tiepido, morti nella incredulità, e chi non sfrutterà della vita eterna data a noi per grazia….