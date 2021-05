Coronavirus Italia, 3.995 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Sono 3.995 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid 19 nelle ultime 24 ore in Italia.

Ieri i nuovi casi erano stati 4.717.

Sono invece 72 le vittime, ieri erano state 125.

Il tasso di positività si è attestato al 2,2%, in aumento dello 0,6% rispetto all’1,6% di ieri.

In terapia intensiva per il Covid in Italia ci sono ora 1.410 persone, in calo di 20 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 48 (ieri 64).

Sono invece 9.161 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 327 in meno nelle ultime 24 orea

