Coronavirus Potenza: l’Esercito pronto a scendere in strada

Oggi, 13 novembre, alle ore 11.00 presso la Prefettura di Potenza, si terrà il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, alla presenza del sindaco di Potenza, del Presidente della Provincia, dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, del Comandante Militare dell’Operazione “Strade Sicure” e del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche della Persona della Regione Basilicata, per approfondire le nuove misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale rispettivamente del 10 e 9 novembre 2020.

In tale sede, in considerazione dell’aumento esponenziale della curva epidemiologica anche sul territorio regionale che ha determinato l’inserimento della Basilicata tra le regioni a rischio alto (zona arancione), verranno rimodulati i servizi di vigilanza e controllo connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 da parte delle forze di Polizia, con il concorso della Polizia locale e dei militari dell’Esercito di “Strade Sicure”.a

