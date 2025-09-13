Da Potenza un sentito ringraziamento alla Polizia Locale e al Nucleo Ambiente. Ecco i dettagli

“Desidero esprimere pubblicamente il mio più sincero ringraziamento alla Polizia Locale di Potenza – e in particolare al Nucleo Ambiente – per la preziosa e continua collaborazione a supporto delle attività dell’Assessorato all’Ambiente”.

Esordisce così Michele Beneventi assessore all’Ambiente del Comune di Potenza che aggiunge:

“Grazie all’impegno costante e alla professionalità del corpo, è stato possibile rafforzare il presidio del territorio attraverso:

controlli mirati e sanzioni per un corretto conferimento dei rifiuti urbani;

sopralluoghi tecnici e verifiche per individuare e contenere fenomeni di dispersione idrica;

azioni di monitoraggio e sanzione del mancato rispetto dell’ordinanza comunale sulla manutenzione della vegetazione privata, che troppo spesso rappresenta un pericolo per la viabilità;

una collaborazione strutturata su temi di forte rilevanza come fauna selvatica, randagismo e cattura dei cinghiali, sempre più urgente anche in ambito urbano.

Tutte queste azioni, complesse e delicate, sono rese possibili da una sinergia concreta tra il mio assessorato e il corpo di Polizia Locale composto dal Maggiore Rocco Laraia, l’ispettore superiore Pasquale Cianci, l’ispettore capo Rocco Tramutola, l’ispettore Carmine Santarsiero e l’ispettore Michele Monserrati guidato con attenzione e competenza dalla Comandante Dott.ssa Maria Santoro, alla quale va un plauso particolare per la dedizione e la visione strategica con cui sta affrontando sfide sempre più complesse per la nostra comunità.

L’ambiente è una responsabilità condivisa, ma è solo con l’azione congiunta e il rispetto dei ruoli che si ottengono risultati reali.

Ringrazio ancora tutto il personale coinvolto, certo che questa collaborazione continuerà a rafforzarsi nel tempo, nell’interesse dell’ambiente e dei cittadini di Potenza”.