Dalla Basilicata ai palchi internazionali: gioia ed ammirazione per Tatiana a cui va l’abbraccio di tutta la comunità! Complimenti

È con tanta emozione che l’Amministrazione Comunale di Policoro esprime la propria gioia ed ammirazione per la concittadina Tatiana Tarsia, artista che sta calcando i palchi internazionali con il tour mondiale di Damiano David, ex frontman dei Maneskin.
Già conosciuta a molti per le sue brillanti doti canore, Tatiana oggi è un vanto che porta alto il nome della città di Policoro.
A lei va l’abbraccio di tutta la comunità policorese e l’augurio che possa raggiungere vette sempre più alte.
Complimenti!