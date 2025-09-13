Potenza: rete di collaborazione più forte e strutturata per contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti. I dettagli

“Il recente episodio dell’abbandono dei divani rossi sulle nostre strade ha rappresentato un momento di svolta che ha portato oggi a un importante tavolo di confronto tra Amministrazione, Polizia Locale e ACTA

Da un problema è nata un’opportunità: quella di creare una rete di collaborazione più forte e strutturata per contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti sul nostro territorio.

Durante la riunione sono state discusse strategie concrete per prevenire episodi simili in futuro: intensificare controlli e sanzioni, migliorare la comunicazione tra enti e sensibilizzare i cittadini al corretto smaltimento dei rifiuti.

Questo incontro rappresenta l’inizio di un nuovo approccio condiviso che punta a trasformare Potenza in una città sempre più attenta all’ambiente e al rispetto delle regole.

Perché una città pulita è una città che cresce insieme, dove ogni cittadino può sentirsi orgoglioso del proprio territorio”.

È qaunto fa sapere il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.