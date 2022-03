È lucano d’orgine Raffaele Pittella, il nuovo soprintendente archivistico e bibliografico di Puglia e Basilicata! Auguri di buon lavoro

La Provincia di Matera plaude per la nomina di Raffaele Pittella a soprintendente archivistico e bibliografico di Puglia e Basilicata.

Soddisfazione espressa stamane nel corso di un incontro con Pittella, avvenuto nella Biblioteca Stigliani, dal presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, e dal sindaco della città dei Sassi, Domenico Bennardi.

Pittella, lucano d’origine, dallo scorso 20 Dicembre è il nuovo Soprintendente Archivistico e Bibliografico Puglia e Basilicata.

Ha dichiarato Marrese:

“La nomina di Pittella ci riempie di orgoglio perché trattasi di un nostro corregionale che, al culmine di un importante percorso professionale, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento.

Siamo certi che il nuovo soprintendente saprà ricoprire il suo ruolo con protagonismo positivo sia per il patrimonio storico-culturale pugliese che per quello lucano, nella convinzione che, così come ciò che oggi è storia grazie all’opera, all’attività dei nostri avi, tutte le azioni positive che si riesce a portare a termine oggi rappresenteranno la storia del futuro delle nostre genti.

A Pitella gli auguri di un sereno e proficuo lavoro: come Provincia di Matera non esiteremo a raccogliere sollecitazioni per centrare l’obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio storico-culturale”.

