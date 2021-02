Ente Parco Val D’Agri: “Necessario cambio di passo”. Ecco che cosa sta succedendo

“L’appello fatto mesi fa non ha prodotto alcuna risposta, poiché le numerose istanze proposte dai nostri cittadini sono tutt’ora in stand-by, come del resto l’ente, incapace di eseguire i propri compiti.

Ad oggi mancano le figure amministrative essenziali per gestire, coordinare e pianificare l’insieme delle attività necessarie a rendere efficiente, operativo e innovativo il parco”.

Lo afferma il consigliere Gianuario Aliandro (Lega), che sottolinea:

“Con il nuovo Governo Draghi e l’istituzione del ministero della Transizione ecologica è necessario che l’Ente Parco Val D’Agri Lagonegrese attui un cambio di passo e assolva le sue funzioni.

Ricordiamo che il Parco rappresenta un’opportunità di rilievo in un’epoca, dove il ‘verde’ è e sarà sempre più protagonista dello sviluppo e della crescita economica.

Va dunque ottimizzata la sua gestione, progettando una strada che ci conduca alla sostenibilità e offra un terreno fertile alla ricerca e alla promozione turistica.

Così si potrà creare una situazione economica positiva, in sinergia con il territorio, valorizzando il patrimonio forestale e garantendo un miglioramento delle condizioni economiche e sociali, nell’intera area di riferimento.

A tal fine è necessario che la macchina amministrativa riprenda pienamente la sua operatività, terminando così il periodo di commissariamento.

Auspico che il cambiamento avvenuto a livello nazionale, con la guida dell’esperto Ministro Roberto Cingolani, riesca ad avere una ricaduta positiva sull’ente e sul territorio, riuscendo a soddisfare le esigenze dell’intera comunità”.

