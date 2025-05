“Facciamo squadra per la parità di genere”: Potenza accetta la sfida. Il progetto e le foto

Si è svolto mercoledì 14 Maggio 2025 alle ore 17:00, presso il Teatro Stabile di Potenza, l’evento “Facciamo squadra per la parità di genere”, promosso dal Soroptimist Club di Potenza in collaborazione con il Comune di Potenza, moderato dalla giornalista Nicoletta Soave.

L’iniziativa rientra nel Progetto Nazionale del Soroptimist International d’Italia “Donne e Sport, la lunga STRADA verso la parità” e ha visto la partecipazione di numerose realtà del territorio, unite dall’obiettivo comune di rendere lo sport un luogo più equo, inclusivo e libero da stereotipi di genere.

Ad aprire l’incontro, la presidente del Soroptimist Club di Potenza, Carmen Santoro che ha sottolineato il valore della collaborazione istituzionale nel promuovere il cambiamento.

Santoro ha dichiarato:

“Le sinergie generano successi e ritengo che oggi stiamo scrivendo una bella pagina di empowerment femminile insieme all’amministrazione del Comune di Potenza.

Le sfide si vincono insieme e noi soroptimiste siamo sempre pronte ad offrire il nostro contributo con entusiasmo e con passione affinché possano essere implementate strategie e azioni positive per realizzare questa corsa verso la parità di genere”.

La Presidente ha poi illustrato il progetto “Donne e Sport” che nasce dalla consapevolezza che è ancora lunga la strada da percorrere per raggiungere il traguardo di una parità di genere piena ed effettiva in ambito sportivo: una progettualità che si propone di focalizzare l’attenzione sui divari e sulle discriminazioni di genere che ancora esistono e che si declina in varie articolazioni tra cui assume peculiare rilievo la ” Carta Etica”.

Al riguardo ha precisato che la Carta Etica, elaborata da ASSIST, nasce per la tutela dei diritti delle atlete ed ha lo scopo di sensibilizzare gli amministratori locali su tali tematiche e concretizzare nei diversi territori buone pratiche atte a favorire pari opportunità in ambito sportivo: a tal fine ha sottolineato la disponibilità e la sensibilità del Sindaco Telesca che ha aderito con grande entusiasmo al progetto del Soroptimist International sottoscrivendo la Carta Etica per il superamento dei divari e della Discriminazioni di genere nello sport.

Ha fatto seguito l’intervento del Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca che ha rimarcato la sua adesione convinta alla “Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport”, documento sottoscritto proprio durante l’evento.

Un patto di impegno concreto, che pone le basi per politiche locali a favore di uno sport più accessibile e rispettoso delle differenze.

Il primo cittadino ha rivolto un saluto speciale alle numerose atlete presenti, ricordando che la partecipazione femminile allo sport a Potenza è significativa e sostenuta, ma ciò che occorre superare sono gli stereotipi e l’influenza dei modelli mediatici, spesso limitanti.

A sostenere l’iniziativa è arrivato anche un videomessaggio della Presidente Nazionale del Soroptimist, Adriana Macchi che ha espresso il proprio incoraggiamento al Club di Potenza per l’impegno profuso.

La serata è proseguita con l’intervento della dirigente scolastica Lucia Girolamo, che ha evidenziato il ruolo centrale della scuola nell’educazione ai valori dello sport e della parità.

Molto coinvolgenti i contributi provenienti dal mondo sportivo locale.

Angela Laguardia ha raccontato l’esperienza delle bocce, uno sport tradizionalmente maschile che in Basilicata ha visto una significativa affermazione femminile.

Le sfide negli sport di contatto sono state invece approfondite da Antonella Martinese (Giudice di Gara Nazionale Fitarco), Serena Lamastra (atleta della Nazionale Italiana e Consigliera Federkombat) e Viola Monaco (Kickboxing – Nazionale Italiana) che hanno testimoniato con forza il valore della presenza femminile in contesti ancora oggi percepiti come “maschili”.

Grande emozione per l‘esibizione delle atlete dell’Accademia di Ginnastica Artistica Giu.Ne.Gia., guidate dal maestro Michele Martoccia, che sulle note di “Abracadabra” di Lady Gaga hanno conquistato il pubblico con precisione e grazia.

Sul tema delle infrastrutture sportive si è concentrato l’intervento di Gianfranco Guma, presidente della Seventeen Potenza e di Paolo Fatigante, allenatore della squadra, insieme alle loro calciatrici.

Le atlete, protagoniste di ottimi risultati, spesso si trovano a gareggiare in impianti carenti, privi di spalti per ospitare il pubblico.

Una situazione analoga a quella denunciata dalle atlete della Basilia Basket Potenza, accompagnate dalla presidente Marina Pecoriello, che ha ribadito la necessità di strutture adeguate per sostenere il sogno della Serie A2.

Preziosa anche la testimonianza di Valeria Maria Tesoro, pioniera del calcio femminile, che ha condiviso come la determinazione acquisita nello sport abbia formato la base del suo percorso imprenditoriale.

Le arti marziali hanno trovato spazio grazie alla dimostrazione di karate condotta da Giuseppe Pastore con i suoi allievi e all’intervento di Sandrino Caffaro, presidente regionale A.S.C., che ha sottolineato il valore educativo e formativo dello sport che è una grandissima leva per affrontare le sfide che la vita ci pone.

Giovanna Ricciuti, insegnante di Hatha Yoga, ha proposto un momento di riflessione sull’equilibrio interiore, mentre l’esibizione conclusiva dell’ASD Fisiolinea, diretta da Carmen Ranauda, sulle note di “Vivo per lei”, ha emozionato il pubblico con un’espressione artistica intensa e coinvolgente.

A chiudere la serata, il sentito ringraziamento della presidente Carmen Santoro, che ha voluto omaggiare il “suo” team: le socie del Soroptimist Club di Potenza, chiamate tutte sul palco sulle note di “We Are the Champions”.

Un momento simbolico per ribadire che, con coraggio e visione, si può davvero costruire ogni giorno la parità.

