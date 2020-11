FCA: nuovo accordo per l’auto elettrica. I dettagli

Buone notizie per Fca Italy.

Si apprende su “Il Messaggero” che Fca ed Engie Eps, player tecnologico italiano dell’Energy Storage e dell’eMobility, hanno stipulato un accordo.

Occorre sottolineare che l’energy storage è un sistema che permette di raccogliere l’energia prodotta dalle fonti rinnovabili per renderla disponibile anche quando gli impianti non sono in funzione, mentre E-Mobility fa riferimento a tutti quei veicoli che utilizzano l’elettricità come fonte primaria di energia.

Ecco quanto riportato:

“L’obiettivo sarà quello di creare un’azienda leader nel panorama europeo della e-Mobility che proporrà soluzioni e servizi innovativi per consentire a tutti di accedere alla mobilità elettrica in maniera semplice e conveniente.

La joint venture offrirà in tutta Europa una gamma completa di prodotti e soluzioni come infrastrutture di ricarica e pacchetti di energia verde per tutti i clienti di veicoli elettrici.

La nuova realtà sarà un’azienda tecnologica italiana di e-Mobility, con accesso a un portafoglio di oltre cento brevetti, un solido team di progettisti elettrici e di sistemi e con una consolidata esperienza nell’industria automobilistica”.

