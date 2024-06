Furti: in provincia di Potenza si rafforza il sistema di sicurezza. I dettagli

Una nuova tessera si è aggiunta all’articolato mosaico della sicurezza integrata sul territorio provinciale.

Ha preso forma, infatti, il “Protocollo per la prevenzione della criminalità nelle rivendite di generi di monopolio”, sottoscritto questa mattina, nella Sala Italia del Palazzo di Governo, dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro e dal Presidente della Federazione Italiana Tabaccai di Potenza Paolo Spera.

Presenti all’evento, i vertici provinciali delle Forze di Polizia ed i rappresentanti della Federazione Italiana Tabaccai.

Recependo gli indirizzi del Protocollo Quadro tra Ministero dell’Interno e Federazione Italiana Tabaccai siglato, nella sua ultima versione, l’11 aprile 2024, il nuovo documento pattizio arriva all’esito di un approfondito percorso di analisi circa l’evoluzione qualitativa e quantitativa dei fenomeni predatori ai danni delle tabaccherie sul territorio, avviato in sede di Comitato provinciale per l’ordine la sicurezza pubblica e proseguito sui tavoli delle Riunioni Tecniche di coordinamento con le Forze di Polizia.

Ha spiegato, infatti, il Prefetto Campanaro:

“Per far fronte alle nuove sfide abbiamo condiviso in Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica la necessità di garantire maggiore tutela agli operatori del settore, attraverso un upgrade degli standard di sicurezza.

La disamina dei dati relativi ai furti in danno dei rivenditori di generi di monopolio ha restituito un quadro poco rassicurante: dal singolo episodio registrato nel 2021, si è, infatti, passati ai 3 del 2022, per arrivare ai 21 del 2023 e ai 18 nei soli primi cinque mesi del 2024.

Un trend in crescita che impatta con forza sulla percezione di vulnerabilità ed insicurezza non solo degli operatori del settore ma, a cascata, anche di tutti gli altri cittadini.

Motivo in più per mettere in campo nuovi strumenti con lo scopo di arginare il fenomeno e dare una adeguata risposta di sistema al territorio, affiancando il quotidiano e prezioso lavoro delle Forze dell’Ordine”.

Le linee progettuali dell’Intesa mirano, quindi, a consolidare la collaborazione tra la Prefettura di Potenza e la Federazione Italiana Tabaccai – che sul territorio rappresenta la grande maggioranza dei consociati, con 346 aderenti su 465 rivendite – per promuovere strategie condivise finalizzate al rafforzamento dei livelli di protezione delle rivendite di generi di monopolio, particolarmente esposte a fenomeni predatori ed estorsivi.

In particolare, il Documento pattizio prevede diverse misure di contenimento e deterrenza, tra cui:

l’incremento, da parte dei rivenditori di generi di monopolio, di strumenti di videosorveglianza e di sicurezza antirapina, in grado di trasmettere immagini in tempo reale alle sale operative delle Forze dell’Ordine secondo le modalità operative indicate nel Disciplinare Tecnico allegato al Protocollo;

l’interscambio di informazioni sui fenomeni legati alla criminalità, al fine di studiare azioni e progetti condivisi sul tema della sicurezza e della prevenzione e repressione dei fenomeni criminali;

la promozione di iniziative e corsi volti a favorire la diffusione della cultura della legalità e dell’etica della responsabilità presso i rivenditori di generi di monopolio.

Il Prefetto Campanaro ha, inoltre, ufficializzato l’istituzione di una Cabina di regia – presieduta dal Viceprefetto Vicario della Prefettura di Potenza e composta da qualificati referenti delle Forze di Polizia e dal Presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai – che assicurerà il monitoraggio sullo stato di avanzamento del Protocollo, con cadenza semestrale: al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno di vigenza del documento, valido per un triennio.

Una prima applicazione della collaborazione sancita oggi tra Prefettura e Federazione Italiana Tabaccai è il Vademecum per le tabaccherie, presentato subito dopo la sottoscrizione e distribuito presso tutte le rivendite della provincia, con la finalità di fornire informazioni e consigli utili agli esercenti per prevenire situazioni di pericolo e ridurre il rischio derivante dall’azione intimidatoria e violenta di malintenzionati.

In particolare, il Vademecum, tra i primi messi a punto sul territorio nazionale, si articola in tre sezioni:

1. “DECALOGO DELLA PREVENZIONE”

1. Mantieni costanti rapporti di collaborazione con le Forze dell’Ordine,

2. Mantieni dei buoni rapporti anche con il vicinato e con le altre attività commerciali adiacenti,

3. In tabaccheria, presta attenzione ai comportamenti anomali,

4. Le ore serali e di minor affollamento sono le più critiche,

5. Proteggi la tabaccheria con strumenti di sicurezza: videosorveglianza, sistemi antintrusione, ecc…,

6. Assicurati di avere buone serrature e serramenti sugli accessi alla tabaccheria,

7. Anche le vetrine e l’arredamento interno possono essere strumenti di sicurezza,

8. Attenzione al denaro contante,

9. Se trasporti in proprio i tabacchi… ,

10. Una protezione assicurativa

2. “E SE DOVESSI SUBIRE UN FURTO O UNA RAPINA COSA DEVO FARE?”

1. Non reagire,

2. Mantieni la calma,

3. Chiama il 112 – numero di emergenza unico europeo,

4. E poi…

3. “OCCHIO ALLE TRUFFE!”

1. Prudenza di fronte alle telefonate di sedicenti tecnici,

2. Diffida anche dei finti tecnici che si recano personalmente nella tabaccheria chiedendo i tuoi codici personali per effettuare operazioni sui terminali,

3. Su internet, sulla tua posta elettronica, attenzione agli attacchi phishing (truffe telematiche).

“Il lavoro paziente e capillare per sensibilizzare cittadini ed operatori economici sulla centralità della sicurezza integrata e partecipata, sta portando i frutti attesi.

Dopo i Protocolli con ABI e con Confcommercio e Confesercenti, oggi è il turno delle rivendite di generi di monopolio che svolgono un ruolo di grande impatto sociale, rappresentando la primaria rete di fornitori di servizi alla collettività per conto dello Stato.

Passo dopo passo, non lasciando indietro nessuno, stiamo completando un mosaico in cui ogni pezzo ha un valore in sé ed un valore ulteriore, se unito sistematicamente a tutti gli altri.

Ringrazio, quindi, il Presidente della Federazione Italiana Tabaccai di Potenza per aver immediatamente colto la portata di questa ambiziosa sfida.

Il lavoro di rete, collaborativo e sinergico, si rivela ancora una volta l’unica strategia vincente”, le riflessioni del Prefetto a margine della sottoscrizione dell’Intesa e della presentazione del Vademecum.

Il Protocollo di Intesa ed il Vademecum per le tabaccherie sono pubblicati sul sito istituzionale all’indirizzo www.prefettura/potenza.it.