Gli studenti dell’ I.C. A. Busciolano di Potenza premiati per la loro creatività e originalità. Il progetto e le foto

L’a.s. 2023/2024 è stato ricco di esperienze significative per il plesso di San Nicola – I.C. A. Busciolano di Potenza.

La scuola primaria ha aderito a sCOOLFOOD Smart, progetto di Educazione Civica promosso e sostenuto dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, pensato per tutte le scuole primarie d’Italia, finalizzato a costruire insieme un futuro migliore.

Il programma, iniziato il 2 ottobre 2023 si è concluso l’ 8 maggio 2024; le attività, sviluppate in 4 strand, hanno affrontato diversi temi: legalità, sostenibilità ambientale, inclusione, sviluppo sociale ed economico…con contenuti coerenti con gli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Una giuria di qualità del contest ” sCOOLFOOD Smart” ha selezionato le testimonianze più originali, creative e complete; la scuola primaria di San Nicola dell’ I.C. A. Busciolano di Potenza è risultata vincitrice e ha ricevuto un buono destinato all’ acquisto di materiale didattico.

La referente ringrazia il D.S. che sostiene tali iniziative, le colleghe che si sono messe in gioco, le collaboratrici per la loro disponibilità, gli alunni per l’ entusiasmo dimostrato e la scuola dell’Infanzia per la sua partecipazione, tutti insieme come sinergico importante lavoro di comunità educante.

Di seguito la foto dell’attività premiata e alcune altre foto dei dieci percorsi didattici sviluppati.