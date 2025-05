Gli studenti di Marsicovetere a Bruxelles! I dettagli

In occasione della Settimana dell’Europa 2025, l’Amministrazione comunale di Marsicovetere si è resa ambasciatrice dello spirito europeo e ha onorato i festeggiamenti per l’Unione europea patrocinando una visita guidata al Parlamento Europeo a Bruxelles ad una delegazione di studenti dell’Omnicomprensivo di Marsicovetere.

Ad accompagnare i giovani studenti in questa significativa esperienza sono stati i docenti Federica Morano e Angelo Parente, insieme al Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri, alla Vicesindaca Maria Carmela Miraglia, all’Assessora alla Cultura Cesira Russo e alla Consigliera comunale con delega allo Sport Patrizia Vita.

L’iniziativa, accolta con entusiasmo dalla Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere Marinella Giordano, rientra in un progetto promosso dall’amministrazione comunale e finanziato dai Fondi Ripov P.O. Val D’Agri, con l’obiettivo di offrire agli studenti un’occasione formativa e di crescita culturale.

Promotore dell’iniziativa il Sindaco Marco Zipparri, componente della rete BELC, figura istituzionale da sempre attivamente impegnata nella promozione dei valori della cittadinanza attiva, della cultura della pace, dell’integrazione europea e del protagonismo giovanile.

L’iniziativa si inserisce infatti in un più ampio percorso di sensibilizzazione e partecipazione civica promosso dall’amministrazione comunale, volto a rafforzare il legame tra istituzioni e comunità locale, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni nei processi democratici.

“L’esperienza maturata in questi anni come amministratore locale in un territorio del Mezzogiorno mi ha fatto comprendere quanto sia essenziale coltivare e rafforzare il senso di coesione” – ha dichiarato il Sindaco Marco Zipparri.

“È in quest’ottica che, aderendo alla rete dei Consiglieri Locali Europei (BELC), insieme all’Amministrazione comunale di Marsicovetere abbiamo scelto di promuovere e accompagnare una delegazione di giovanissimi studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere in visita al Parlamento Europeo.

Il viaggio ha incluso tappe di alto valore simbolico e formativo, come il Parlamentarium, il Museo della Storia Europea e il sito di Marcinelle, luogo della memoria legato alla tragedia mineraria del 1956.

Consegnare alle future generazioni il ricordo della memoria è compito delle Istituzioni locali.

Oggi più che mai – ha aggiunto il Sindaco – è fondamentale trasmettere loro i valori dell’integrazione, della cittadinanza attiva e della cultura europeista, affinché possano sentirsi protagonisti consapevoli del futuro dell’Europa”.

Nel corso del soggiorno a Bruxelles, la delegazione è stata ufficialmente accolta da Dino Nicolia, funzionario della Commissione Europea, e dall’europarlamentare Antonio De Caro, a testimonianza del valore della partecipazione civica e del coinvolgimento attivo delle giovani generazioni nel processo di costruzione dell’Europa.

L’esperienza vissuta dai giovani studenti di Marsicovetere è stata un’opportunità fondamentale per sviluppare una cultura europeista, basata sui valori di pace, democrazia e cooperazione internazionale.

Progetti come Erasmus ed Erasmus Plus, promossi dal Parlamento Europeo, sono esemplari in questo senso, poiché riconoscono il ruolo cruciale degli studenti nella costruzione di un’Europa più forte, unita e inclusiva;

offrono ai giovani strumenti concreti per accrescere il loro impegno civico e culturale, preparandoli a diventare protagonisti del cambiamento.

In quest’ottica, il Comune di Marsicovetere si allinea contribuendo attivamente alla crescita e formazione delle nuove generazioni in una prospettiva di integrazione e sviluppo europeo.