I Potentini hanno un cuore grande: donata la spesa ad oltre 200 famiglie!

Continuano a moltiplicarsi le iniziative di solidarietà in città affinché nessuno resti senza beni di prima necessità.

In questa corsa agli aiuti, per non lasciare mai solo nessuno, sempre in prima linea troviamo l’Associazione Culturale “Io Amo il Potenza“.

“Insieme si fa la forza” è uno dei messaggi che da sempre li contraddistingue.

Non parole, ma un vero atto concreto, realizzato attraverso azioni benefiche da tempo riconosciute dai potentini.

Dopo aver contribuito all’iniziativa lanciata dalla casa di accoglienza “Don Tonino Bello”, il cui obbiettivo è stato donare un piccolo sorriso e prodotti sulle tavole dei più bisognosi, l’Associazione continua ad offrire il proprio contributo per aiutare famiglie che, più delle altre, stanno pagando il prezzo del difficile periodo a cui ci sta sottoponendo il Coronavirus.

Nasce così la “spesa solidale”, per sostenere chi è in gravi difficoltà economiche.

Il presidente di “Io Amo il Potenza”, Angelo Triani, ha dichiarato alla nostra Redazione:

“In questi giorni difficili abbiamo fatto tante opere di beneficenza.

Adesso abbiamo deciso di estendere a tutti i nostri amici, tifosi, simpatizzanti e semplici ammiratori, la possibilità di essere al centro del progetto spesa solidale.

La nostra Associazione ha già donato la spesa a ben oltre 200 famiglie.

Abbiamo sostenuto nuovamente anche la casa di accoglienza “Don Tonino”, poiché bisognosi di prodotti per l’igiene e, quindi, di cura della persona.

Inutile dire che tra le persone con maggiore difficoltà figurano anche gli anziani.

Per loro, che non usufruiscono di social network e di chat WhatsApp, la situazione è stata molto più difficile.

Per alcune famiglie, abbiamo acquistato anche omogeneizzati e pannolini (oltre ai kit contenenti prodotti di igiene per il neonato).

Basta davvero un piccolo sforzo per far felice chi non può neanche mangiare o prendersi cura adeguatamente dei propri bambini.

Possiamo anche fornire la lista di ciò che serve in modo che le persone possano far consegnare la spesa direttamente dal supermercato indicato.

In alternativa è possibile anche effettuare un piccolo bonifico.

Perciò chiunque voglia partecipare, oppure abbia bisogno di noi, ci contatti in privato.

Risponderemo subito a tutte le richieste”.

Atti di generosità molto apprezzati dalle famiglie in questione.

Riportiamo il toccante messaggio di un genitore:

“La mano di Maria è grande, grazie per aver pensato alla nostra famiglia!

La Madonna vi accompagni nella vostra missione!

Grazie ancora e speriamo di poter ricambiare un giorno!”.

L’Associazione ricorda che chiunque fosse interessato ad aiutare il prossimo in questo momento di difficoltà può dare il suo contributo effettuando una donazione libera con bonifico a:

codice IBAN: IT45S0567617295IB0000217235

intestazione: Angelo Triani

causale: Donazione

Anche pochi euro possono rappresentare il sorriso felice di un bambino.

Facciamo i complimenti ad Angelo e al suo gruppo che, soprattutto in questo periodo così difficile, si stanno prodigando per aiutare concretamente i più bisognosi.

