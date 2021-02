Il centro storico di Potenza riconosciuto tra i più belli d’Italia! Ecco i dettagli

“È considerato il salotto della città, con i suoi eleganti negozi, le pasticcerie e i caffè.

Luogo preferito per gli incontri e il passeggio serale, si stende dall’estremità ovest a quella est del colle sul quale sorge la città.

Detta anche Piazza della Prefettura, è luogo di incontro e sede di eventi.

Intitolata al giurista lucano martire della Repubblica Partenopea, Mario Pagano, è impreziosita dal Palazzo della Prefettura, dal Teatro Francesco Stabile e dal Palazzo dell’Ina, di architettura fascista.

Queste le due descrizioni che il principale giornale nazionale, il Corriere della Sera, ha voluto dedicare alla nostra città, inserendo via Pretoria e piazza Mario Pagano tra le più belle strade e le più belle piazze d’Italia”.

A sottolinearlo è l’assessore al Turismo del Comune di Potenza Alessandro Galella che aggiunge:

“Un altro dato interessante è l’aver scalato 28 posizioni nella classifica della qualità della vita, passando dal sessantanovesimo al quarantunesimo posto a livello nazionale e risultando la seconda tra la realtà del Sud.

Un passo alla volta Potenza sta tornando a occupare il ruolo che le compete, guida di una regione stupenda, Città che vuole essere sempre più a misura d’uomo, centro erogatore di servizi anche per le realtà confinanti, comunità in grado di esprimere eccellenze in ogni campo e attrattore per una rinascita che guardi con fiducia al futuro, offrendo alle prossime generazioni un panorama di opportunità nell’ambito dell’ambiente, del terziario e di una cultura fatta di storia, di architettura, di luoghi di culto che abbiamo e che ci impegneremo a valorizzare sempre meglio”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)