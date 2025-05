Il mare della Basilicata sempre più al top: Bandiera Blu per queste bellissime spiagge!

“È arrivata puntuale la lista delle spiagge Bandiera Blu per il 2025: Metaponto, Pisticci, Policoro e Nova Siri confermano la Bandiera Blu nel metapontino, tutto il territorio presenta caratteristiche a dir poco fantastiche ed ecco il prestigioso riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education che viene assegnato a quei Comuni rivieraschi e agli approdi turistici con le acque più belle e pulite e che si distinguono anche per l’impegno in tema di Educazione ambientale ed informazione, gestione ambientale, servizi e sicurezza delle spiagge”.

Il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera Pino Giordano riferisce che:

“è un riconoscimento importante, la consegna ufficiale che avverrà il 13 maggio a Roma, che segna l’inizio di un percorso virtuoso con al centro la tutela dell’ambiente.

Il nostro augurio è che vengano inserite anche Rotondella e Scanzano Jonico dove per l’Ugl Matera la fascia ionica/metapontina, perla del Mar Ionio, è e continuerà a essere un riferimento per tutti i cittadini e a contare sempre di più sul panorama turistico nazionale.

Un bel messaggio in vista della stagione turistica che speriamo possa ridare fiato a tutti i nostri operatori.

La ‘Bandiera blu’ ai comuni materani anche di quest’anno è conferma che da sempre le spiagge della costa ionica sono una cartolina Italiana nel mondo, quello che colpisce il metapontino è il profumo di frutta e fiori che in tutti i 12 mesi dell’anno riempie l’aria: l’imprenditoria è organizzata, ha fatto rete di impresa ed allora, l’Ugl coglie in pieno ciò che il territorio vorrebbe in una visione strategica che parta da Matera e che irradia tutto il territorio e soprattutto il Metapontino, oggi rappresentativo di un’area matura nel settore turistico e culturale.

In poche parole lo Ionio è pronto a livello imprenditoriale e strutturale, avendo tutte le carte giuste per queste opportunità. Pertanto, è doveroso fare i complimenti sopratutto a tutti gli operatori turistici che contribuiscono, in modo determinante, a raggiungere questi risultati e che creano migliaia di posti di lavoro”.