Il potentino Antonio tra i migliori under 30 del mondo secondo la prestigiosa rivista statunitense Forbes! Complimenti

“E’ un orgoglio che un giovane potentino sia stato inserito, nella prestigiosa classifica stilata da Forbes, tra i migliori under 30 del mondo”.

Così il Sindaco di Potenza Mario Guarente commenta la notizia che vede l’account executive di Google Cloud, Antonio Petrullo, ventottenne del capoluogo, collocato, per quanto riguarda il settore della tecnologia, ai vertici della graduatoria che ogni anno la rivista statunitense Forbes pubblica.

Prosegue il sindaco Guarente:

“Da sempre vicino ai progetti dei nostri ragazzi e anche alla progettualità di ‘Potenza Città dei Giovani 2024’, rappresenta quella nuova generazione di potentini che si applica con professionalità, dando prova delle proprie capacità ai più alti livelli.

Nel formulargli i più vivi complimenti per l’importante riconoscimento ottenuto, esprimo l’auspicio che in un futuro sempre più prossimo, anche Potenza possa rappresentare una realtà nella quale mettere a frutto i propri talenti, con persone magari proprio come Antonio Petrullo, in grado di contribuire a renderla una città aperta ai giovani e in grado di crescere e svilupparsi anche grazie a loro”.