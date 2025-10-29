Il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza in Prefettura. I dettagli

Giovedì 30 ottobre, alle ore 11,00, nella Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ed il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza Italo Maria Marsico, sottoscriveranno il “Protocollo d’intesa” volto a promuovere la cultura della legalità tra i giovani del potentino e favorire processi educativi e formativi rivolti alla partecipazione attiva e corretta alla vita pubblica.

Alla sottoscrizione saranno presenti:

una delegazione della stessa Consulta Provinciale degli Studenti,

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza dr.ssa Anna Gloria Piccininni,

il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza dr. Francesco Greco,