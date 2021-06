In Basilicata aumento del 14,5% sull’acqua potabile: “Potenza, Tolve, Lauria e Avigliano favorevoli”! La denuncia

Con una nota, il Sindaco di Melfi (PZ), Livio Valvano, denuncia la proposta avanzata dalla Regione Basilicata di aumentare le tariffe sull’acqua potabile.

Ecco quanto riportato:

“La Regione può intervenire e sterilizzare l’incremento come già fatto negli anni scorsi.

Il mio voto è contrario, a differenza del sindaco di Potenza Guarente che in assemblea ha condiviso l’aumento del 14,5% dell’acqua e ha chiesto di votare a favore.

È semplicemente assurdo e incoerente con lo sforzo che lo Stato sta facendo per risollevare le sorti del Paese in questo difficilissimo momento storico.

La regione Basilicata proprio in questo momento, come se i suoi vertici stessero su Marte, decide di aumentare del 14,5% le tariffe dell’Acqua potabile per i cittadini lucani.

Ho proposto di rinviare la decisione per trovare i fondi necessari nel bilancio regionale come sempre accaduto nei precedenti anni e per evitare quella che sarebbe una vera e propria prepotenza ai danni delle famiglie lucane.

Non c’è stato verso e con il voto favorevole di molti Sindaci tra cui:

Potenza,

Tolve (PZ),

Lauria (PZ),

Avigliano (PZ),

Tursi (MT) e molti altri

la REGIONE ha ottenuto il benestare all’aumento delle Tariffe dell’acqua con effetto retroattivo:

2020: + 8,5%,

2021: + 6%,

Totale aumento: + 14,5%“.

