Inchiesta Ruoti: ecco le prime decisioni del Tribunale del Riesame

L’imprenditore Angelo Salinardi resta ai domiciliari.

Dopo l’indagine che ha coinvolto il Comune di Ruoti lo scorso 8 Febbraio, quando furono emesse 16 ordinanze di custodia cautelare coinvolgendo politici e funzionari pubblici, questa la decisione del Tribunale del Riesame che ha accolto solo parzialmente il ricorso presentato dall’avvocato Donatello Cimadomo.

Caduti tutti i capi d’accusa tranne quelli relativi alle ipotesi di associazione a delinquere e stalking.

Lo stesso Riesame ha annullato gli arresti domiciliari per il Carabiniere Carmine Maletesta, sostituendo la misura cautelare con quella della sospensione del pubblico ufficio ricoperto, e per Gerardo Scavone, ex dipendente comunale e uomo di fiducia di Salinardi, sostituendola con il divieto di avvicinamento alla sindaca Annamaria Scalise a meno di 200 metri.

Tra le ipotesi di reato: corruzione, diffamazione e stalkinga

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)