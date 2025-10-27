Incidente sulla Potenza-Melfi! Sul posto Carabinieri e ambulanza

Incidente stradale sulla Potenza – Melfi.
Il sinistro è avvenuto a circa 500 metri dall’uscita di Melfi.
4 le vetture coinvolte.
Sul posto Carabinieri ed automobulanza.
In questi giorni la città di Potenza rinnova la sua profonda devozione al Santo Patrono, San Gerardo, con un calendario di celebrazioni che coinvolge tutta…
Quando l’autunno avvolge i boschi di colori caldi e profumo di terra, Carbone si trasforma in un borgo incantato dove il gusto incontra la tradizione….
“Il valore simbolico di una proposta assume forza quando riesce a far riflettere a tenere alta l’attenzione. La toponomastica rappresenta anche questo: luoghi, storie e…
Si terrà domani, Martedì 28 Ottobre, alle 10:00, all’Istituto Principe di Piemonte, in Via Don Minozzi 36, a Potenza), l’evento di disseminazione del progetto «Mind…
Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza intensifica quotidianamente la sua costante presenza sul territorio e la sua ferma attenzione alla prevenzione e repressione dei reati…
Il 16 Ottobre 2025, in una data importante che coincide con la festa di San Gerardo Maiella, sono stati scelti e annunciati i nomi dei…
La Guardia di Finanza ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.985 allievi finanzieri. Il concorso è aperto ai diplomati…
Un grande successo ieri 26 ottobre a Tito per l’iniziativa “Camminata in Rosa”, organizzata dal Comune in occasione del mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione. Mission…
Per Tramutola la quattordicesima edizione della sagra della Castagna Munnaredda ha rappresentato una sfida vinta. “Dopo il riconoscimento come “Sagra di Qualità”, ci aspettavamo una…
Lo scorso Venerdì 24 Ottobre 2025, a San Severino Lucano presso la Sala del Centro Visite, si è svolta la presentazione del Progetto “ANITA”, un’iniziativa…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’On. Arnaldo Lomuti (Coordinatore regionale M5S Basilicata – Camera dei Deputati): “Il 31 ottobre scade il termine messo da…
La terza edizione di “Alle Castagne di Sagittario” ha trasformato l’Abbazia di Santa Maria del Sagittario di Chiaromonte in un laboratorio di innovazione culturale e…